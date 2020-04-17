Вибух. Фото: Sprotyv.info

https://racurs.ua/ua/n136890-u-hersonskiy-oblasti-vybuhnula-viyskova-vantajivka-z-boieprypasamy-foto.html

Ракурс

У Херсонській області 16 квітня близько 12.00 сталося загорання військового вантажного автомобіля «КрАЗ», який прямував до місця дислокації військової частини. У кузові автомобіля були боєприпаси, які в результаті пожежі вибухнули. За кермом автомобіля перебував військовослужбовець Збройних сил України.

У результаті вибуху стався розкид боєприпасів на велику відстань, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

У результаті інциденту ніхто з військовослужбовців та цивільних осіб не постраждав.

Слідчі ДБР проводять розслідування на місці вибуху і займаються встановленням причин пожежі.

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 412 КК України (необережне знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).

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