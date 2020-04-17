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Ракурс
Вибух. Фото: Sprotyv.info

У Херсонській області вибухнула військова вантажівка з боєприпасами (ФОТО)

17 кві 2020, 10:26
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У Херсонській області 16 квітня близько 12.00 сталося загорання військового вантажного автомобіля «КрАЗ», який прямував до місця дислокації військової частини. У кузові автомобіля були боєприпаси, які в результаті пожежі вибухнули. За кермом автомобіля перебував військовослужбовець Збройних сил України.

У результаті вибуху стався розкид боєприпасів на велику відстань, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

У Херсонській області вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото: ДБР

У результаті інциденту ніхто з військовослужбовців та цивільних осіб не постраждав.

У Херсонській області вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото: ДБР

Слідчі ДБР проводять розслідування на місці вибуху і займаються встановленням причин пожежі.

У Херсонській області вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото: ДБР

За даним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 412 КК України (необережне знищення зброї, бойових припасів, засобів пересування та іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах).


У Херсонській області вибухнула військова вантажівка з боєприпасами. Фото: ДБР

Як раніше писав «Ракурс», у Мелітополі здійснив аварійну посадку винищувач МіГ-29 Збройних сил України. Літак отримав пошкодження. Пілота підозрюють у порушенні правил польотів.

Джерело: Ракурс


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