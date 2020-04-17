Взрыв. Фото: Sprotyv.info

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Ракурс

В Херсонской области 16 апреля около 12.00 произошло возгорание военного грузового автомобиля «КрАЗ», который направлялся к месту дислокации военной части. В кузове автомобиля перевозились боеприпасы, которые в результате пожара взорвались. За рулем автомобиля находился военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В результате взрыва произошел разброс боеприпасов на большое расстояние, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В результате инцидента никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.

Следователи ГБР проводят следственные мероприятия на месте взрыва и занимаются установлением причин пожара.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 412 УК Украины (неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).

Как ранее писал «Ракурс», в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Самолет получил повреждения. Пилота подозревают в нарушении правил полетов.