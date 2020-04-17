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Ракурс
Взрыв. Фото: Sprotyv.info

В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами (ФОТО)

17 апр 2020, 10:26
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В Херсонской области 16 апреля около 12.00 произошло возгорание военного грузового автомобиля «КрАЗ», который направлялся к месту дислокации военной части. В кузове автомобиля перевозились боеприпасы, которые в результате пожара взорвались. За рулем автомобиля находился военнослужащий Вооруженных сил Украины.

В результате взрыва произошел разброс боеприпасов на большое расстояние, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото: ГБРВ результате инцидента никто из военнослужащих и гражданских лиц не пострадал.

В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото: ГБРСледователи ГБР проводят следственные мероприятия на месте взрыва и занимаются установлением причин пожара.

В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото: ГБРПо данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 412 УК Украины (неосторожное уничтожение оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах).


В Херсонской области взорвался военный грузовик с боеприпасами. Фото: ГБР

Как ранее писал «Ракурс», в Мелитополе совершил аварийную посадку истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Самолет получил повреждения. Пилота подозревают в нарушении правил полетов.

Источник: Ракурс


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