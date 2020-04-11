МиГ-29. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n136606-istrebitel-mig-29-sovershil-avariynuu-posadku-v-zaporojskoy-oblasti-gbr-rassleduet-detali.html

Ракурс

В Запорожской области вчера около 21.00 на военном аэродроме в Мелитополе произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Боевая машина получила повреждения.

По предварительной версии, пилот нарушил правила полетов, что стало причиной жесткой посадки истребителя. Сам пилот не пострадал, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Сотрудники ГБР начали расследование данного инцидента в рамках уголовного производства, открытого по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Следователи проводят осмотр места посадки истребителя и выясняют причины инцидента.

В случае доказательства вины пилота, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет.

Как ранее писал «Ракурс», в конце марта этого года российский самолет Су-27 упал в Черное море вблизи Феодосии во время проведения плановых полетов. Пилот погиб.