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Ракурс
МиГ-29. Фото: Гордон

Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области: ГБР расследует детали инцидента (ФОТО)

11 апр 2020, 22:51
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В Запорожской области вчера около 21.00 на военном аэродроме в Мелитополе произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Боевая машина получила повреждения.

По предварительной версии, пилот нарушил правила полетов, что стало причиной жесткой посадки истребителя. Сам пилот не пострадал, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области. Фото: ГБР

Сотрудники ГБР начали расследование данного инцидента в рамках уголовного производства, открытого по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области. Фото: ГБР

Следователи проводят осмотр места посадки истребителя и выясняют причины инцидента.

Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области. Фото: ГБР

В случае доказательства вины пилота, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет.

Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области. Фото: ГБР

Как ранее писал «Ракурс», в конце марта этого года российский самолет Су-27 упал в Черное море вблизи Феодосии во время проведения плановых полетов. Пилот погиб.

Источник: Ракурс


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