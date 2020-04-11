Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Запорожской области: ГБР расследует детали инцидента (ФОТО)https://racurs.ua/n136606-istrebitel-mig-29-sovershil-avariynuu-posadku-v-zaporojskoy-oblasti-gbr-rassleduet-detali.htmlРакурс
В Запорожской области вчера около 21.00 на военном аэродроме в Мелитополе произошла аварийная посадка истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Боевая машина получила повреждения.
По предварительной версии, пилот нарушил правила полетов, что стало причиной жесткой посадки истребителя. Сам пилот не пострадал, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.
Сотрудники ГБР начали расследование данного инцидента в рамках уголовного производства, открытого по ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов и подготовки к ним).
Следователи проводят осмотр места посадки истребителя и выясняют причины инцидента.
В случае доказательства вины пилота, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 15 лет.
Как ранее писал «Ракурс», в конце марта этого года российский самолет Су-27 упал в Черное море вблизи Феодосии во время проведения плановых полетов. Пилот погиб.