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Ракурс
МіГ-29. Фото: Гордон

Винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Запорізькій області: ДБР розслідує деталі інциденту (ФОТО)

11 кві 2020, 22:51
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У Запорізькій області вчора близько 21.00 на військовому аеродромі в Мелітополі сталася аварійна посадка винищувача МіГ-29 Збройних сил України. Бойова машина отримала пошкодження.

За попередньою версією, пілот порушив правила польотів, що стало причиною жорсткої посадки винищувача. Сам пілот не постраждав, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Запорізькій області. Фото: ДБРСпівробітники ДБР почали розслідування даного інциденту в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 416 КК України (порушення правил польотів і підготовки до них).

Винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Запорізькій області. Фото: ДБРСлідчі проводять огляд місця посадки винищувача і з’ясовують причини інциденту.

Винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Запорізькій області. Фото: ДБРУ разі доведення провини пілота, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 15 років.

Винищувач МіГ-29 здійснив аварійну посадку в Запорізькій області. Фото: ДБРЯк раніше писав «Ракурс», наприкінці березня цього року російський літак Су-27 впав у Чорне море поблизу Феодосії під час проведення планових польотів. Пілот загинув.

Джерело: Ракурс


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