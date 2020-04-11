МіГ-29. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n136606-vynyschuvach-mig-29-zdiysnyv-avariynu-posadku-v-zaporizkiy-oblasti-dbr-rozsliduie-detali.html

Ракурс

У Запорізькій області вчора близько 21.00 на військовому аеродромі в Мелітополі сталася аварійна посадка винищувача МіГ-29 Збройних сил України. Бойова машина отримала пошкодження.

За попередньою версією, пілот порушив правила польотів, що стало причиною жорсткої посадки винищувача. Сам пілот не постраждав, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Співробітники ДБР почали розслідування даного інциденту в рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 416 КК України (порушення правил польотів і підготовки до них).

Слідчі проводять огляд місця посадки винищувача і з’ясовують причини інциденту.

У разі доведення провини пілота, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до 15 років.

Як раніше писав «Ракурс», наприкінці березня цього року російський літак Су-27 впав у Чорне море поблизу Феодосії під час проведення планових польотів. Пілот загинув.