Гугл в новом doodle поблагодарил учителей и воспитателей за работу во время пандемии COVID-19 (ФОТО)https://racurs.ua/n136889-gugl-v-novom-doodle-poblagodaril-uchiteley-i-vospitateley-za-rabotu-vo-vremya-pandemii-covid-19.htmlРакурс
Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), посвященный пандемии коронавируса в мире. В нем поисковый гигант 17 апреля поблагодарил учителей, воспитателей и нянь за работу во время пандемии коронавируса.
На фоне пандемии коронавируса Google представил новый дудл из коллекции, которая выражает благодарность тем, кто находится на передовой и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.
Уже по традиции первая буква «G» в логотипе компании посылает сердце учителю, в которого остроумно превратилась буква «е». Сердце — своеобразная благодарность всем учителям, которые продолжают работать во время пандемии.
Этот дудл доступен не во всех регионах мира. Пользователи из Азии (кроме Казахстана, Японии, Индии, Пакистана, Таиланда, Вьетнама и Индонезии), из Африки (кроме северной части материка) и из стран Европы не смогут увидеть его в браузере.
Новый дудл уже десятый из серии Doodles. Ранее Google также благодарил дворников, работников сельского хозяйства, продавцов, экстренные и коммунальные службы, врачей, ученых, работников служб доставки, упаковщиков и курьеров, исследователей. В некоторые дни дудлы выходили в образе работников разных профессий одновременно. Например, дудл, посвященный работникам экстренных служб, включал и пожарных, и полицейских.
Всех, кто помогает бороться с коронавирусной болезнью, благодарит компания Google. Поскольку COVID-19 продолжает влиять на сообщество по всему миру, люди объединяются, чтобы помогать друг другу сейчас больше, чем когда-либо. Мы запускаем серию Doodle, чтобы поблагодарит многих из них, — говорилось в сообщении компании.