Новый дудл Гугл, фото — Google

https://racurs.ua/n136889-gugl-v-novom-doodle-poblagodaril-uchiteley-i-vospitateley-za-rabotu-vo-vremya-pandemii-covid-19.html

Ракурс

Google (Гугл) выпустил новый doodle (дудл), посвященный пандемии коронавируса в мире. В нем поисковый гигант 17 апреля поблагодарил учителей, воспитателей и нянь за работу во время пандемии коронавируса.

На фоне пандемии коронавируса Google представил новый дудл из коллекции, которая выражает благодарность тем, кто находится на передовой и в зоне риска поражения во время борьбы с COVID-19.

Уже по традиции первая буква «G» в логотипе компании посылает сердце учителю, в которого остроумно превратилась буква «е». Сердце — своеобразная благодарность всем учителям, которые продолжают работать во время пандемии.

Этот дудл доступен не во всех регионах мира. Пользователи из Азии (кроме Казахстана, Японии, Индии, Пакистана, Таиланда, Вьетнама и Индонезии), из Африки (кроме северной части материка) и из стран Европы не смогут увидеть его в браузере.

Новый дудл уже десятый из серии Doodles. Ранее Google также благодарил дворников, работников сельского хозяйства, продавцов, экстренные и коммунальные службы, врачей, ученых, работников служб доставки, упаковщиков и курьеров, исследователей. В некоторые дни дудлы выходили в образе работников разных профессий одновременно. Например, дудл, посвященный работникам экстренных служб, включал и пожарных, и полицейских.