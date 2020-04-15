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Ракурс
Новый дудл от «Гугл». Фото: Google

Google посвятил новый doodle курьерам, которые работают во время пандемии (ФОТО)

15 апр 2020, 10:27
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Google (Гугл) 15 апреля выпустил новый doodle (дудл), которым администрация корпорации благодарит людей, которые вынуждены работать во время пандемии коронавируса.

Сегодня дудл посвятили курьерам, работникам служб доставки и упаковщиками. На анимированном рисунке показано, как «Гугл» отправляет водителю грузовика с посылкой сердце — символ любви.

Спасибо вам: упаковщики, транспортные работники и курьеры, — говорится в сообщении.

Новый дудл от «Гугл». Фото: Google

Ранее «Гугл» начал выпуск серии логотипов, которыми благодарят тех людей, которые противодействуют распространению коровируса и работают в период пандемии. Компания уже выражала благодарность ученым, медикам, работникам экстренных служб, дворникам и уборщикам, фермерам, водителям общественного транспорта, продавцам.

Напомним, 14 апреля компания «Гугл» посвятила дудл работникам общественного транспорта.

Источник: Ракурс


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