Новый дудл от «Гугл». Фото: Google

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Google (Гугл) 15 апреля выпустил новый doodle (дудл), которым администрация корпорации благодарит людей, которые вынуждены работать во время пандемии коронавируса.

Сегодня дудл посвятили курьерам, работникам служб доставки и упаковщиками. На анимированном рисунке показано, как «Гугл» отправляет водителю грузовика с посылкой сердце — символ любви.

Спасибо вам: упаковщики, транспортные работники и курьеры, — говорится в сообщении.

Ранее «Гугл» начал выпуск серии логотипов, которыми благодарят тех людей, которые противодействуют распространению коровируса и работают в период пандемии. Компания уже выражала благодарность ученым, медикам, работникам экстренных служб, дворникам и уборщикам, фермерам, водителям общественного транспорта, продавцам.

Напомним, 14 апреля компания «Гугл» посвятила дудл работникам общественного транспорта.