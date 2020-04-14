Карантин в Украине напоминает СССР, но пугает увлечение методами Китая — социолог Головаха, фото — "24 канал"

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Карантин в Украине напоминает времена Советского Союза, особенно период правления генсека Юрия Андропова, а увлечение китайскими методами борьбы с коронавирусом пугает социологов.

Евгений Головаха рассказал, что сегодняшняя ситуация на немного вернула его в СССР, особенно в том смысле, что в СССР также запрещалось кому-то выходить на улицу.

За границу Советского Союза перемещаться запрещали. Был такой период во времена Андропова, когда милиция и охранники общественного порядка хватали людей в банях, кинотеатрах и транспорте, — рассказал Головаха в интервью Lb.ua.

Он возмущается, что и сейчас многие в Украине встретили это «наведение порядка» с энтузиазмом. Пожилые люди уже пережили подобное тому, что сегодня происходит, и многие даже одобряют.

Страх перед коронавирусом, по мнению социолога, серьезно повлиял на население. Во-первых, люди не будут бунтовать против ограничений свободы, но, во-вторых, долго так продолжаться не может, поскольку нельзя бесконечно держать людей на поводке.

Головаха считает, что на психику украинцев существенно влияет то, что они ограничены в своих правах, ведь такого не было даже в худшие времена. Но он советует власти не впадать в эйфорию от действенности запретов и от того, что впервые за всю историю Украины не они виноваты в том, что все плохо.

Запретить, ограничить — это пока единственная эффективная мера, на которую наша власть способна, — рассказал Головаха.

Его огорчило то, что в Украине понравилась идея о действенности методов Китая, который якобы справился с эпидемией за короткое время благодаря авторитаризму.

Логика якобы подсказывает, что единственным средством борьбы с коронавирусом является авторитарная система. Но Китай скрыл масштабы заболеваемости и смертности. Во-вторых, сыграл решающее значение психотип китайцев — их способность к самоограничению, самодисциплине, — объясняет Головаха.

Он считает, что аналогичные действия невозможны в Украине, поскольку в Китае способность легко воспринимать ограничения вырабатывалась многими столетиями и связана с религией и культурой.

Украинцы пока учатся понимать, что их жизнь и здоровье находятся в их руках. Они должны, по словам ученого, понять, что забота о самих себе поможет заботиться и о всех других, поскольку, «если мы не заболели, значит, мы не дали заразиться близким».

Головаха утверждает, что в интересах властей не проводить карантин бесконечно долго, это может закончиться массовыми протестами, ростом преступности.