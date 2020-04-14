Карантин в Україні нагадує СРСР, але лякає захоплення методами Китаю — соціолог Головаха, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/ua/n136698-karantyn-v-ukrayini-nagaduie-srsr-ale-lyakaie-zahoplennya-metodamy-kytau-sociolog-golovaha.html

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Карантин в Україні нагадує часи радянського Союзу, особливо період правління генсека Юрія Андропова, а захоплення китайськими методами боротьби із коронавірусом лякає соціологів.

Євген Головаха розповів, що сьогоднішня ситуація на трохи повернула його в СРСР, особливо в тому сенсі, що в СРСР також заборонялося комусь виходити на вулицю.

За кордон Радянського Союзу переміщатися забороняли. Був такий період за часів Андропова, коли міліція і охоронці громадського порядку хапали людей в лазнях, кінотеатрах і транспорті, — розповів Головаха в інтерв’ю Lb.ua.

Він обурюється, що й нині багато хто в Україні зустрів це «наведення порядку» з ентузіазмом. Старші люди пережили подібне тому, що сьогодні відбувається, і багато хто навіть схвалює.

Страх перед коронавірусом, на думку соціолога, серйозно вплинули на населення. По-перше, люди не будуть бунтувати проти обмеження свободи, але, по-друге, довго так тривати не може, оскільки не можна нескінченно тримати людей на повідку.

Головаха вважає, що на психіку українців істотно впливає те, що вони обмежені в своїх правах, адже такого не було навіть у найгірші часи. Але він радить владі не впадати в ейфорію від дієвості заборон і від того, що вперше за всю історію України не вони винні в тому, що все погано.

Заборонити, обмежити — це поки єдиний ефективний захід, на яку наша влада здатна, — розповів Головаха.

Його засмутило те, що в Україні сподобалася ідея про дієвість методів Китаю, який нібито впорався з епідемією за короткий час завдяки авторитаризму.

Логіка нібито підказує, що єдиним засобом боротьби з коронавірусом є авторитарна система. Але Китай приховав масштаби захворюваності та смертності. По-друге, зіграв вирішальне значення психотип китайців — їх здатність до самообмеження, самодисципліни, — пояснює Головаха.

Він вважає, що аналогічні дії неможливі в Україні, оскільки в Китаї здатність легко сприймати обмеження вироблені багатьма сторіччями і пов’язане з релігією і культурою.

Українці наразі вчаться розуміти, що їхнє життя і здоров’я знаходяться в їх руках. Вони повинні, за словами науковця, зрозуміти, що піклування про самих себе допоможе піклуватися і про всіх інших, оскільки, «якщо ми не захворіли, значить, ми не дали заразитися близьким».

Головаха переконує, що в інтересах влади не провадити карантин безкінечно довго, оскільки це може закінчитися масовими протестами, зростанням злочинності.