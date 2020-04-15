Карантин в Италии. Фото: Антикор

https://racurs.ua/n136755-v-rime-oshtrafovali-jenschinu-na-400-evro-za-progulku-s-cherepahoy.html

Ракурс

В Риме полицейские бдительно следят за соблюдением правил жесткого карантина в связи с распространением коронавируса. На днях римские полицейские выписали штраф 60-летней итальянке, которая решила выгулять свою черепаху. Прогулка с черепахой обошлась для женщины дорого, теперь ей придется заплатить штраф в сумме 400 евро.

В полиции считают, что прогулка с черепахой не является веской причиной, чтобы выходить на улицу в условиях карантина, пишет The Local.

Представитель римской полиции Нунцио Карбон назвал прогулку с черепахой «неоправданной причиной», а также добавил, что черепаха была огромной, но женщина не держала ее на поводке.

В полиции уточнили, что выгуливать собак в условиях карантина не запрещается. По этому поводу итальянцы шутят в соцсетях, что готовы сдавать в аренду своих собак тем, кто засиделся дома и хочет выйти на улицу.

Всего за пасхальные праздники (воскресенье 12 апреля и понедельник 13 апреля) в Италии за нарушение правил карантина были оштрафованы более 30 тыс. граждан.

Как ранее писал «Ракурс», в Италии зафиксировали рекордное количество случаев выздоровления от коронавируса. За сутки излечились почти 3 тыс. человек.