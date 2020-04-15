Карантин в Італії. Фото: Антикор

https://racurs.ua/ua/n136755-u-rymi-jinku-oshtrafuvaly-na-400-ievro-za-progulyanku-z-cherepahou.html

Ракурс

У Римі поліцейські пильно стежать за дотриманням правил жорсткого карантину у зв’язку з поширенням коронавірусу. Днями римські поліцейські виписали штраф 60-річній італійці, яка вирішила вигуляти свою черепаху. Прогулянка з черепахою обійшлася для жінки дорого, тепер їй доведеться заплатити штраф у сумі 400 євро.

У поліції вважають, що прогулянка з черепахою не є вагомою причиною для виходу з дому на вулицю в умовах карантину, пише The Local.

Представник римської поліції Нунціо Карбон назвав прогулянку з черепахою «невиправданою причиною», а також додав, що черепаха була величезною, але жінка не тримала її на повідку.

У поліції уточнили, що вигулювати собак в умовах карантину не забороняється. Із цього приводу італійці жартують у соцмережах, що готові здавати в оренду своїх собак тим, хто засидівся вдома і хоче вийти на вулицю.

Всього за великодні свята (неділя 12 квітня і понеділок 13 квітня) в Італії за порушення правил карантину були оштрафовані понад 30 тис. громадян.

Як раніше писав «Ракурс», в Італії зафіксували рекордну кількість випадків одужання від коронавірусу. За добу вилікувалися майже 3 тис. осіб.