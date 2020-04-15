Новий дудл від «Гугл». Фото: Google

https://racurs.ua/ua/n136756-google-prysvyatyv-novyy-doodle-kurieram-yaki-pracuut-pid-chas-pandemiyi-foto.html

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Google (Гугл) 15 квітня випустив новий doodle (дудл), яким адміністрація корпорації подякувала людям, які змушені працювати під час пандемії коронавірусу.

Сьогодні дудл присвятили кур'єрам, працівникам служб доставки та пакувальниками. На анімованому малюнку показано, як «Гугл» надсилає водієві вантажівки з посилкою серце — символ любові.

Дякуємо вам: пакувальники, транспортні працівники та кур'єрські працівники, — йдеться в повідомленні.

Раніше «Гугл» почав випуск серії логотипів, якими дякують тим людям, які протидіють розповсюдженню коровірусу та працюють у період пандемії. Компанія вже висловлювала подяку науковцям, медикам, працівникам екстрених служб, двірникам та прибиральникам, фермерам, водіям громадського транспорту, продавцям.

Нагадаємо, 14 квітня компанія «Гугл» присвятила дудл працівникам громадського транспорту.