В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/n136888-koronavirus-v-ukraine-ustanovlen-antirekord-po-kolichestvu-novyh-sluchaev-infografika.html

Ракурс

Коронавирусную болезнь COVID-19, к развитию которой приводит коронавирус SARS-CoV-2, официально обнаружили уже у 4 тыс. 662 людей в Украине.

Из них 125 человек умерли, 246 — выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

За сутки ПЦР-тестами подтвержден 501 новый случай коронавируса, среди этого перечня 31 ребенок и 91 медработник.

Это новый антирекорд по заболевших за сутки, — заявил в ходе сегодняшнего брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

За сутки госпитализированы 156 человек, из них 11 детей и 12 медработников. Выздоровели за сутки 60 человек, из них трое детей и 19 медработников. Также за сутки зарегистрированы девять летальных случаев.

Больше всего случаев коронавируса обнаружили в Черновицкой (759 случаев), Ивано-Франковской (427 случаев) и Тернопольской областях (353 случая), а также в Киеве (705 случаев).

Всего с начала года в Центр общественного здоровья Минздрава Украины поступили 15 тыс. 448 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, всего в мире количество случаев коронавируса приближается к 2,2 млн.