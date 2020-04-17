В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Ракурс»

https://racurs.ua/ua/n136888-koronavirus-v-ukrayini-vstanovleno-antyrekord-za-kilkistu-novyh-vypadkiv-infografika.html

Ракурс

Коронавірусну хворобу COVID-19, до розвитку якої призводить коронавірус SARS-CoV-2, офіційно виявили вже у 4 тис. 662 людей в Україні.

З них 125 осіб померли, 246 — одужали. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

За добу ПЛР-тестами підтверджено 501 новий випадок коронавірусу, серед цього переліку 31 дитина та 91 медпрацівник.

Це новий антирекорд щодо захворівших за добу, — заявив під час сьогоднішнього брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За добу госпіталізовано 156 осіб, з них 11 дітей та 12 медпрацівників. Одужали за добу 60 осіб, з них троє дітей та 19 медпрацівників. Також за добу зареєстровано дев’ять летальних випадків.

Найбільше випадків коронавірусу виявлено в Чернівецькій (759 випадків), Івано-Франківській (427 випадків) та Тернопільській областях (353 випадки), а також у місті Києві (705 випадків).

Всього з початку року до Центру громадського здоров’я МОЗ України надійшло 15 тис. 448 повідомлень про підозру на COVID-19.

Нагадаємо, загалом у світі кількість випадків коронавірусу наближається до 2,2 млн.