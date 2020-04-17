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Ракурс
Коронавірус у Грузії. Фото: Sputnik

У Грузії під час карантину заборонили їздити на особистих автомобілях

17 кві 2020, 09:46
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У Грузії із поширенням коронавірусу вирішили боротися жорсткими заходами. Із 12.00 17 квітня по всій країні вводиться заборона на пересування на особистому легковому автотранспорті.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Чиковані заявив, що дане обмеження буде діяти до 21 квітня, пише «Радіо Свобода».

Обмеження не стосується пересування вантажних автомобілів, а також машин дистрибуції.

Крім цього, усі громадяни Грузії зобов’язані носити маски в закритих приміщеннях.


На сьогоднішній день у Грузії підтверджено 348 випадків зараження коронавірусом, 76 громадян вилікувалися від хвороби, троє — померли. На самоізоляції перебувають близько 5 тис. громадян, під наглядом у лікарнях — 494 особи.

Як раніше писав «Ракурс», у турецьких готелях через епідемію коронавірусу скасували «шведські столи». Тепер туристи зможуть поїсти в готелі, зробивши замовлення по меню.


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