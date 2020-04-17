У світі триває пандемія коронавірусу

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Коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксували вже у понад 2,18 млн людей у світі.

Кількість померлих інфікованих осіб перевищила 147 тис., 537 тис. вилікувалися. Про це повідомляє Telegram-канал BNO News.

Найбільше випадків коронавірусу SARS-CoV-2 наразі зафіксовано у США — майже 680 тис., понад 34,5 тис. осіб померли.

На другому місці Іспанія з понад 185,3 тис. виявлених випадків інфікування та понад 19,5 тис. смертей, на третьому — Італія, де зафіксували понад 169 тис. випадків коронавірусу, з яких понад 22,2 тис. призвели до смерті інфікованих.

Китай, який був початковим епіцентром коронавірусу, на сьомому місці з 85 тис. інфікованих та понад 4,6 тис. смертельних випадків.

У китайському місті Ухані, з якого, як вважається, почалася пандемія коронавірусу, перерахували кількість випадків зараження та смертей від SARS-CoV-2, повідомляє агентство «Сіньхуа».

В результаті, за новими даними, офіційна кількість випадків інфікування зросла на 325 — до 50 тис. 333, кількість померлих збільшилася на 1 тис. 290 — до 3 тис. 869.

Причини таких розходжень із попередніми даними китайська влада пояснює тим, що під час спалаху коронавірусу в місті лікарні були перевантажені, через що від них могли надходити помилкові чи несвоєчасні відомості.

Крім того, деякі лікарні не були підключені до мережі інформування про коронавірус, а низка хворих не встигали отримати лікування у медзакладах й помирали вдома.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)

Нагадаємо, у ВООЗ спростовують міф про те, що коронавірус нібито можна здолати вживанням міцного алкоголю.