Міцний алкоголь не вбиває коронавірус — ВООЗ, фото: PikRepo

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Коронавірусну хворобу COVID-19 неможливо здолати шляхом вживання міцного алкоголю.

Навпаки, він робить організм більш вразливим до зараження. Про це повідомляє прес-служба ВООЗ.

В організації наголошують, що споживання алкоголю пов’язане з низкою інфекційних та неінфекційних захворювань і психічних розладів, які можуть зробити людину більш вразливою до COVID-19. Зокрема, алкоголь негативно впливає на імунну систему організму.

Тому під час пандемії коронавірусу особливо актуальною є рекомендація щодо зменшення споживання алкоголю до мінімуму, наголошують у ВООЗ.

Крім того, алкогольні напої можуть бути підроблені з використанням під час їх виготовлення метилового спирту, що може призвести не лише до серйозних негативних наслідків для здоров’я, а й до смерті.

Споживання будь-якого алкоголю становить небезпеку для здоров’я, особливо з високим вмістом спирту, — наголошують у ВООЗ.

Крім того, алкоголь може становити загрозу для психічного стану людей, особливо в час, коли вживаються заходи із ізоляції населення через епідемію коронавірусу.

Тож ВООЗ закликає уряди країн світу застосовувати заходи, що обмежують споживання алкоголю на самоізоляції.

Нагадаємо, раніше ВООЗ спростувала міф про те, що часник може допомогти в боротьбі з коронавірусом.