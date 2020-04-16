Крепкий алкоголь не убивает коронавирус — ВОЗ, фото: PikRepo

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Коронавирусную болезнь COVID-19 невозможно победить путем потребления крепкого алкоголя.

Напротив, он делает организм более уязвимым к заражению. Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

В организации отмечают, что потребление алкоголя связано с рядом инфекционных и неинфекционных заболеваний и психических расстройств, которые могут сделать человека более уязвимым к COVID-19. В частности, алкоголь негативно влияет на иммунную систему организма.

Поэтому во время пандемии коронавируса особенно актуальна рекомендация по уменьшению потребления алкоголя до минимума, отмечают в ВОЗ.

Кроме того, алкогольные напитки могут быть подделаны с использованием при их изготовлении метилового спирта, что может привести не только к серьезным негативным последствиям для здоровья, но и к смерти.

Потребление любого алкоголя представляет опасность для здоровья, особенно с высоким содержанием спирта, — подчеркивают в ВОЗ.

Кроме того, алкоголь может представлять угрозу для психического состояния людей, особенно во время, когда принимаются меры по изоляции населения из-за эпидемии коронавируса.

Поэтому ВОЗ призывает правительства стран мира применять меры, ограничивающие потребление алкоголя в самоизоляции.

Напомним, ранее ВОЗ опровергла миф о том, что чеснок может помочь в борьбе с коронавирусом.