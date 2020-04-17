В мире продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирусную болезнь COVID-19 зафиксировали уже у более чем 2,18 млн людей в мире.

Количество умерших инфицированных превысило 147 тыс., 537 тыс. вылечились. Об этом сообщает Telegram-канал BNO News.

Больше всего случаев коронавируса SARS-CoV-2 в настоящее время в США — почти 680 тыс., более чем 34,5 тыс. человек умерли.

На втором месте Испания с более чем 185,3 тыс. обнаруженных случаев инфицирования и более чем 19,5 тыс. смертей, на третьем — Италия, где зафиксировали более чем 169 тыс. случаев коронавируса, из которых более чем 22,2 тыс. привели к смерти инфицированных.

Китай, который был начальным эпицентром коронавируса, на седьмом месте с 85 тыс. инфицированных и более чем 4,6 тыс. смертельных случаев.

В китайском городе Ухане, с которого, как считается, началась пандемия коронавируса, пересчитали количество случаев заражения и смертей от SARS-CoV-2, сообщает агентство «Синьхуа».

В результате, по новым данным, официальное число случаев инфицирования возросло на 325 — до 50 тыс. 333, количество умерших увеличилось на 1 тыс. 290 — до 3 тыс. 869.

Причины таких различий с предыдущими данными китайские власти объясняет тем, что во время вспышки коронавируса в городе больницы были перегружены, из-за чего от них могли поступать ложные или несвоевременные сведения.

Кроме того, некоторые больницы не были подключены к сети информирования о коронавирусе, а ряд больных не успевали получить лечение в медучреждениях и умирали дома.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)

Напомним, в ВОЗ опровергают миф о том, что коронавирус якобы можно победить употреблением крепкого алкоголя.