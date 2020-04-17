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Ракурс
Коронавирус в Грузии. Фото: Sputnik

В Грузии во время карантина запретили ездить на личных автомобилях

17 апр 2020, 09:46
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В Грузии с распространением коронавируса решили бороться жесткими мерами. С 12.00 17 апреля по всей стране вводится запрет на передвижение на личном легковом автотранспорте.

Премьер-министр Грузии Ираклий Чиковани заявил, что данное ограничение будет действовать до 21 апреля, пишет «Радио Свобода».

Ограничение не касается передвижения грузовых автомобилей, а также машин дистрибуции.

Кроме этого, все граждане Грузии обязаны носить маски в закрытых помещениях.


На сегодняшний день в Грузии подтверждены 348 случаев заражения коронавирусом, 76 граждан излечились от болезни, трое — умерли. На самоизоляции находятся около 5 тыс. граждан, под наблюдением в больнице — 494 человека.

Как ранее писал «Ракурс», в турецких отелях из-за эпидемии коронавируса отменили «шведские столы». Теперь туристы смогут поесть в отеле, сделав заказ по меню.


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