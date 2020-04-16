«Шведский стол» в Турции отменили. Фото: proturizm.club

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Пандемия коронавируса сильно ударила по туристической сфере. В Турции уже меняют систему питания в отелях.

Популярный в турецких отелях «шведский стол» заменят на a la carte. Теперь туристы смогут поесть в отеле, сделав заказ по меню. От «шведских столов» решили отказаться. Об этом заявил председатель Института мирового туристического форума Булут Баджи в комментарии информационному агентству «Анадолу».

Шведские столы, когда десятки или даже сотни туристов выстраиваются в очереди и набирают еду на стойках с блюдами, потеряют свою привлекательность, — заявил он.





Отныне предпочтение будет отдаваться системе питания a la carte, предусматривающий заказ по меню. Баджи считает, что изменения в системе питания будут иметь положительные результаты, поскольку количество отходов от пищи уменьшится и это позволит сэкономить средства и ресурсы.

Напомним, на днях во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса, а также скорость распространения COVID-19 в мире, еще не достигла своего пика.