Последний звонок в Украине предлагают отменить. Фото: ТСН

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Последний звонок в Украине и выпускные вечера в этом году могут не состояться из-за пандемии коронавируса.

Отменить школьные праздники в школах рекомендуют в правительстве. Табели ученикам предлагают передать по электронной почте. Об этом говорится в письме Министерстве образования и науки Украины руководителям департаментов образования областных госадминистраций и КГГА, который опубликован на веб-странице ведомства.

С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовых мероприятий с привлечением участников образовательного процесса, в частности последних звонков и выпускных вечеров, — говорится в документе.

Школам советуют провести итоговые аттестации в онлайн-режиме. В документе говорится о том, что оформление свидетельств о получении базового среднего образования, свидетельств достижений и расписаний учебных достижений учащихся должны быть завершены не позднее 15 июня 2020 года.

В министерстве советуют школам выдавать ученикам 1−8 и 10 классов табели и другие соответствующие документы через электронную почту. Вручить оригиналы документов предлагают в сентябре.

Напомним, Министерство здравоохранения запустит спецкурсы по точным наукам в онлайне для детей медиков, которые задействованы в борьбе с коронавирусной болезнью.