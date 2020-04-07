Выборы в Польше. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n136384-prezidentskie-vybory-v-polshe-budut-provedeny-po-pochte.html

Ракурс

Президентские выборы в Польше решено провести по почте путем корреспондентского голосования. Соответствующий закон был принят Сеймом Польши вчера вечером. Закон был поддержан депутатами правящей партии «Право и Справедливость» и за него проголосовали 230 народных избранников.

Согласно принятому закону первый и второй туры президентских выборов в Польше в 2020 году пройдут путем корреспондентского голосования. Польские избиратели самостоятельно или с помощью посредников должны будут бросить запечатанный конверт с бюллетенем и заявлением о личном тайном голосовании в специально подготовленный почтовый ящик, сообщает Polskie Radio24.

Доставкой конвертов в избирательные комиссии на территории администраций будут заниматься почтальоны. За похищение бюллетеней или заявлений грозит наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Президент Польши Анджей Дуда во время общения с журналистами заявил, что идею проведения корреспондентского голосования считает интересной. По его мнению, президентские выборы в Польше необходимо провести как можно быстрее и так, чтобы они были безопасными для граждан. Дуда заявил, что от выборов во многом зависит, как Польша будет бороться с коронавирусом.

Закон предоставляет право маршалку Сейма Польши изменять дату проведения первого и второго тура президентских выборов, но в пределах предусмотренных Конституцией страны. Следовательно, первый тур выборов не может быть проведен позже 17 мая, а второй — не позже 31 мая.

Теперь закон поступит в Сенат Польши. В соответствии с Конституцией, Сенат в течение 30 дней с даты подачи закона может принять его без изменений, внести поправки или полностью отклонить документ.

Как ранее писал «Ракурс», представителям украинской диаспоры в Польше не удалось на парламентских выборах набрать достаточное количество голосов, чтобы попасть в Сейм.