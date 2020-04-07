Вибори в Польщі. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n136384-prezydentski-vybory-v-polschi-budut-provedeni-poshtou.html

Ракурс

Президентські вибори в Польщі вирішено провести поштою шляхом кореспонденційного голосування. Відповідний закон був прийнятий Сеймом Польщі вчора ввечері. Закон був підтриманий депутатами правлячої партії «Право і Справедливість» і за нього проголосували 230 народних обранців.

Відповідно до прийнятого закону перший і другий тури президентських виборів у Польщі у 2020 році пройдуть шляхом кореспонденційного голосування. Польські виборці самостійно або за допомогою посередників повинні будуть кинути запечатаний конверт із бюлетенем та заявою про особисте таємне голосування у спеціально підготовлену поштову скриньку, повідомляє Polskie Radio24.

Доставкою конвертів до виборчих комісій на території адміністрацій будуть займатися листоноші. За викрадення бюлетенів або заяв загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до трьох років.

Президент Польщі Анджей Дуда під час спілкування із журналістами заявив, що ідею проведення кореспонденційного голосування вважає цікавою. На його думку, президентські вибори в Польщі необхідно провести якомога швидше і так, щоб вони були безпечними для громадян. Дуда заявив, що від виборів залежить, як Польща боротиметься із коронавірусом.

Закон надає право маршалку Сейму Польщі змінювати дату проведення першого та другого туру президентських виборів, але в межах передбачених Конституцією країни. Отже, перший тур виборів не може бути проведено пізніше 17 травня, а другий — не пізніше 31 травня.

Тепер закон надійде до Сенату Польщі. Відповідно до Конституції, Сенат протягом 30 днів із дати подання закону може прийняти його без змін, внести поправки або повністю відхилити документ.

Як раніше писав «Ракурс», представникам української діаспори в Польщі не вдалося на парламентських виборах набрати достатню кількість голосів, щоб потрапити до Сейму.