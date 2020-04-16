Карантин в Украине. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n136877-karantin-v-ukraine-usilili-na-pashu-stalo-izvestno-kakie-zaprety-budut-deystvovat-v-ryade-gorodov.html

Ракурс

Карантин в Украине на Пасху усилил ряд городов.

Ограничения касаются запрета выходить из дома или выезжать из города, посещать кладбища. Соответствующие решения принимают штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации или местные власти.

Киев

С 16 апреля до 20 апреля решено усилить контроль на блокпостах на въездах в столицу. Городская власть решила ввести температурный скрининг для водителей и пассажиров, которые будут направляться в Киев. Проверки касаются автобусов, грузопассажирского, легкового транспорта. Если у человека обнаружат повышенную температуру тела, его отправят на самоизоляцию или госпитализируют.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева приняла решение о переносе поминальных дней. Все кладбища столицы закроют в первую неделю после Пасхи. Оказалось, что почитание умерших перенесли на 6 июня

На Киевщине власть просит граждан ограничить передвижение и пребывание в общественных местах в период пасхальных выходных и праздничных дней с 13.00 18 апреля до 06.00 21 апреля.

Днепр

В Днепропетровской области с 13.00 18 апреля до 6.00 20 апреля также усилят карантинные мероприятия. Городская власть призвала священников не проводить богослужения на Пасху, а в ОГА попросили жителей области в этот период не покидать свои дома и отказаться от поездок.

Львов

Мэрия и Совет церквей города просит львовян также воздержаться от посещения кладбищ в период карантина. В области не ввели строгого ограничения в отношении передвижения, хотя и просят жителей региона праздновать Пасху дома.

Одесса

Городские власти не принимали слишком строгих ограничений — на Пасху изменится график курсирования транспорта: он будет ездить только до 22.00 и на следующий день выходить на рейс с 6.00. Храмы в городе не закрывают, но просят верующих соблюдать дистанцию возле церкви. В церквях разрешают находиться не более 10 представителям духовенства, все должны быть в масках или респираторах.

Запорожье

Областной центр на Пасху зарывают на въезд и выезд, город является карантинной зоной. То же самое касается Мелитополя, Бердянска и Энергодара. Проезд в карантинных зонах разрешается только для медицинского транспорта и тех, кто поставляет необходимые товары или материалы.

Черновцы

На Буковине будет действовать особый карантинный режим, который продлится с 13.00 18 апреля и закончится в 6.00 21 апреля. В области людям запрещено выходить на улицу, а продуктовые магазины не будут работать. Автозаправочные станции будут обслуживать только специальные категории водителей. Кроме того, усилены ограничения передвижения и пребывания людей в общественных местах.

Сумы

Областная госадминистрация рекомендовала председателям РГА, городским головам, председателям ОТГ рассмотреть вопрос об ограничении передвижения граждан этими выходными. Речь идет об ограничении выходить на улицу с 13.00 субботы до 6.00 вторника.

Тернополь

В городе тоже усилили карантин. Местная власть там запретила посещать кладбища, не будут работать пункты приема вторичного сырья, уличные автоматы, кроме автоматов с питьевой водой, банкоматов, терминалов и платежных киосков.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что количество больных может значительно увеличиться, если многие украинцы пойдут в церкви и храмы на Пасху.