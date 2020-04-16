Коронавирус в мире. Фото:defense.gov

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В Европе ближайшие две недели станут ключевыми в борьбе стран против нового коронавируса.

Сейчас количество случаев заражения в странах Европы продолжает расти и за последние 10 дней количество случаев на континенте почти удвоилось и приблизилось к 1 млн человек. Около половины всех заражений приходится на Европу. Пандемия унесла жизни уже 84 тыс. человек в Европе. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает Mirror.

Специалист отметил позитивные сигналы из Испании, Италии, Франции, Швейцарии, но заявил об обострении ситуации в Великобритании, Турции, Украине, Беларуси и России.

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что созывает экстренный саммит Евросоюза в формате видеоконференции на 23 апреля. На мероприятии планируют обсудить ситуацию с пандемией коронавируса и ее последствиями.

На следующей неделе на саммите лидеры сосредоточат свое внимание на плане обновления по дорожной карте (представленной 15 апреля Еврокомиссией). Нам нужен полностью функционирующий и оживленный Европейский единый рынок, ориентированный на «зеленую сделку», цифровая повестка дня и повышение нашей стратегической автономии, — заявил Мишель во время выступления на пленарной сессии Европарламента в Брюсселе.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения занимается расследованием случаев повторного заражения новым китайским коронавирусом.