Коронавірус у світі. Фото:defense.gov

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В Європі найближчі два тижні стануть ключовими в боротьбі країн проти нового коронавірусу.

Наразі кількість випадків зараження в країнах Європи продовжує зростати й за останні 10 днів кількість випадків на континенті майже подвоїлася і наблизилася до 1 млн осіб. Близько половини всіх заражень припадає на Європу. Пандемія забрала життя вже 84 тис. осіб у Європі. Про це заявив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє Mirror.

Фахівець зазначив про позитивні сигнали з Іспанії, Італії, Франції, Швейцарії, але наголосив про загострення ситуації у Великій Британії, Туреччині, Україні, Білорусі та Росії.

Голова Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що скликає екстрений саміт Євросоюзу у форматі відеоконференції на 23 квітня. На заході планують обговорити ситуацію з пандемією коронавірусу і її наслідками.

Наступного тижня на саміті лідери зосередять свою увагу на плані відновлення по дорожній карті (представленій 15 квітня Єврокомісією). Нам потрібен повністю функціонуючий і жвавий Європейський єдиний ринок, орієнтований на «зелену угоду», цифровий порядок денний і підвищення нашої стратегічної автономії, — заявив Мішель під час виступу на пленарній сесії Європарламенту в Брюсселі.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров’я займається розслідуванням випадків повторного зараження новим китайським коронавірусом.