Погода в Україні на 17 квітня: по всій території країни буде тепло і без опадів

Погода в Україні. Фото: КМ

https://racurs.ua/ua/n136875-pogoda-v-ukrayini-na-17-kvitnya-po-vsiy-terytoriyi-krayiny-bude-teplo-i-bez-opadiv.html

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Погода в Україні 17 квітня буде теплою, опадів не очікується. Нічна температура не опуститься нижче 3° тепла, вдень повітря у деяких регіонах прогріється до 21° тепла. Вітер переважно північно-західний 7−12 м/с. По всій території України очікується мінлива хмарність.

У західних областях денна температура становитиме 14−18° тепла, на Закарпатті стовпчик термометра вдень підніметься до 19−21° тепла. Нічна температура буде варіюватися від 3° до 6° тепла, повідомляє Гідрометцентр.

На півдні країни буде по-весняному тепло. Вдень повітря прогріється до 17−21° тепла. Вночі температура знизиться до 6−9° тепла.

На півночі буде холодніше. Денна температура становитиме 10−13° тепла. Вночі повітря охолоне до 3−5° тепла.

У центрі вдень стовпчик термометра підніметься до 12−17° тепла. Вночі температура повітря опуститься до 4−7° тепла.

На сході денна температура становитиме 13−17° тепла. Вночі повітря охолоне до 5−7° тепла.

У Києві вдень температура повітря підніметься до 12−14° тепла. Вночі очікується зниження температури до 4−6° тепла.

Геомагнітна активність в Україні 17 квітня прогнозується відносно спокійна. Лише вночі можливі невеликі обурення.