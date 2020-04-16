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Ракурс
Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

Пилова буря накрила Київ: вітер «забруднив» небо через зміни клімату (ФОТО, ВІДЕО)

16 кві 2020, 16:41
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Пилова буря у Києві та передмістях стала причиною оголошення штормового попередження. Про це у Фейсбук повідомило МВС. Також Управління екології та природних ресурсів Київської міськдержадміністрації зазначило, що ураганний вітер несе над містом хмару пилу.

Видимість дуже низька. Дане погодне явище зумовлене змінами клімату: безсніжна зима, відсутність звичної норми опадів. Як наслідок — повітряна ерозія ґрунтів, зниження рівня ґрунтових вод, які і є причинами утворення пилу, який в столицю приніс північно-західний вітер, — повідомили у КМДА.

Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

Пилова буря у Києві: оголошено штормове попередження, з’явилися фото і відео

За даними Укргідрометцентру, пообіді у Києві очікуються пориви вітру 17−22 м/с.

Також влада закликала киян залишатися вдома та бути особливо пильними біля дерев, які несуть потенційну небезпеку.



Джерело: Ракурс


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