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Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео
Песчаная буря накрыла Киев: ветер «испачкал» небо из-за изменений климата (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n136863-peschanaya-burya-nakryla-kiev-veter-ispachkal-nebo-iz-za-izmeneniy-klimata-foto-video.htmlРакурс
Песчаная буря в Киеве и пригородах стала причиной объявления штормового предупреждения. Об этом в Фейсбуке сообщило МВД. Также Управление экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации отметило, что ураганный ветер несет над городом облако пыли.
Видимость очень низкая. Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и послужило причиной образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер, — сообщили в КГГА.
По данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве ожидаются порывы ветра 17−22 м/с.
Также власти призвали киевлян оставаться дома и быть особенно бдительными близ деревьев, которые несут потенциальную опасность.
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