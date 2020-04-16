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Ракурс
Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

Песчаная буря накрыла Киев: ветер «испачкал» небо из-за изменений климата (ФОТО, ВИДЕО)

16 апр 2020, 16:41
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Песчаная буря в Киеве и пригородах стала причиной объявления штормового предупреждения. Об этом в Фейсбуке сообщило МВД. Также Управление экологии и природных ресурсов Киевской горгосадминистрации отметило, что ураганный ветер несет над городом облако пыли.

Видимость очень низкая. Данное погодное явление обусловлено изменениями климата: бесснежная зима, отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие — воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что и послужило причиной образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер, — сообщили в КГГА.

Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

Песчаная буря в Киеве: объявлено штормовое предупреждение, появились фото и видео

По данным Укргидрометцентра, после обеда в Киеве ожидаются порывы ветра 17−22 м/с.

Также власти призвали киевлян оставаться дома и быть особенно бдительными близ деревьев, которые несут потенциальную опасность.



Источник: Ракурс


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