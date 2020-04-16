Зарегистрировано постановление об отмене законопроекта о противодействии «поправочному» спама, фото: «Агрополіт»

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В Верховной Раде уже зарегистрированы постановления, предусматривающее отмену результатов голосования за законопроект № 1043, призванный противодействовать «законодательному спама» со стороны народных избранников.

Автором одного из постановлений является народный депутат из «Слуги народа» Александр Дубинский, который опубликовал фото соответствующего документа в своем Telegram-канале.

По мнению Дубинского, этот закон вносит в регламент Верховной Рады антиконституционные изменения, «принятые по указанию внешней ликвидационной комиссии Украины».

Еще одно подобное постановление зарегистрировал народный депутат Антон Поляков.

Также такую же постановление зарегистрировали депутаты из группы «За будущее» Тарас Батенко и Ирина Констанкевич.

Таким образом, законопроект № 1043 не будет подписан, пока на заседании Рады депутаты не рассмотрят эти постановления. СМИ прогнозируют, что в результате «антиколомойский» закон в Раде начнут рассматривать не раньше мая.

Сегодня во время рассмотрения законопроекта № 1035 спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что парламент раньше никогда не сталкивался с ситуацией, возникшей с так называемым «антиколомойским» законом № 2571-д, к которому депутаты подали 16 тыс. правок.

Это может заблокировать работу парламента до осени, — подчеркнул Разумков.





Разумков также заявил, что сразу после вступления в силу законопроекта № 1035 будет зарегистрирован новый законопроект, который внесет в него изменения относительно времени действия (карантин и 30 дней после него).

Напомним, законопроект № 1043 сегодня поддержали 242 народных избранника.