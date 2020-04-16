Зареєстрована постанова про скасування законопроекту щодо протидії «поправковому» спаму, фото: «Агрополіт»

https://racurs.ua/ua/n136862-u-radi-vje-zareiestrovani-try-postanovy-pro-skasuvannya-antyspamovogo-zakonoproektu.html

Ракурс

У Верховні Раді вже зареєстровані постанови, які передбачають скасування результатів голосування за законопроект № 1043, покликаний протидіяти «законодавчому спаму» з боку народних обранців.

Автором однієї з постанов є народний депутат зі «Слуги народу» Олександр Дубинський, який опублікував фото відповідного документа у своєму Telegram-каналі.

На думку Дубинського, цей закон вносить у регламент Верховної Ради антиконституційні зміни, «прийняті за вказівкою зовнішньої ліквідаційної комісії України».

Ще одну подібну постанову зареєстрував народний депутат Антон Поляков.

Також таку ж постанову зареєстрували депутати з групи «За майбутнє" Тарас Батенко та Ірина Констанкевич.

Таким чином, законопроект № 1043 не буде підписаний, доки на засіданні Ради депутати не розглянуть ці постанови. ЗМІ прогнозують, що в результаті „антиколомойський“ закон у Раді почнуть розглядати не раніше травня.

Сьогодні під час розгляду законопроекту № 1035 спікер парламенту Дмитро Разумков зазначив, що парламент раніше ніколи не стикався з ситуацією, яка виникла з так званим „антиколомойським“ законом № 2571-д, до котрого депутати подали 16 тис. правок.

Це може заблокувати роботу парламенту до осені», — наголосив Разумков.





Разумков також заявив, що відразу після набуття чинності законопроектом № 1035 буде зареєстровано новий законопроект, який внесе в нього зміни щодо часу дію (карантин та 30 днів після нього).

Нагадаємо, законопроект № 1043 сьогодні підтримали 242 народні обранці.