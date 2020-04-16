Рада ухвалила законопроект щодо протидії поправковому спаму нардепів

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Законопроект щодо протидії зловживанням народних депутатів під час законодавчої процедури (№ 1043) сьогодні на позачерговому засіданні ухвалила Верховна Рада. Таке рішення в цілому підтримало 242 парламентарів.

Напередодні голосування фракції досягнули консенсусу щодо цього нормативного акту. Йдеться про те, що норма щодо зміни регламенту Ради діятиме не більше трьох місяців. Водночас згодом спікер парламенту Дмитро Разумков уточнив позицію, з якою зверталися голови фракцій і груп щодо цього законопроекту. За його словами, він діятиме під час карантину та ще впродовж 30 днів. Разом з тим, під час виступів низка представників опозиційних фракцій заявила, що не підтримають цей законопроект, оскільки «під шумок благих намірів щодо ухвалення „антиколомойського“ закону» відбувається згортання демократії у ВР.

Оскільки зараз, ми знаємо, що «Європейська солідарність» заявила, що не голосуватиме за цей закон. «Голос» за таке зараз не буде голосувати. Сподіваюся, що групи також не голосуватимуть за таке. Ми, «Батьківщина», точно за таке не проголосуємо. Ми зараз контролюватимемо кнопкодавство. Пам’ятайте, що це кримінальний злочин, — заявив нардеп від «Батьківщини».

Цей законопроект реформує процедуру скасування ухвалених Радою проектів закону, постанов чи інших актів в цілому. Згідно з чинним регламентом, кожен нардеп з «індивідуальної» ініціативи міг зареєструвати проект постанови про скасування певного рішення ВР, що дозволяло парламентарям займатися законодавчим спамом задля затягування часу. Нагадаємо, що кожна зареєстрована постанова має в терміновому порядку пройти регламентний комітет Ради та на пленарному засіданні набрати 226 голосів депутатів, але знайти таку підтримку у сесійній залі майже не вдавалося (але це і не було метою реєстрації таких постанов).

Натомість законопроект № 1043 запроваджує необхідність підтримки щонайменше 150 депутатів для реєстрації проекту постанови про скасування рішення парламенту. Окрім цього, обговорення поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття проводиться тільки за процедурними рішеннями ВР.

У такому ж порядку пропонується порушувати питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, ухваленого у першому читанні.

Зауважимо, що внесення змін до регламенту ВР було запорукою можливості оперативного голосування у другому читанні за банківський законопроект. Нагадаємо, до так званого «антиколомойського» проекту закону № 2571-д нардепи подали понад 16,5 тис. правок, багато з яких протирічать одна одній. Тому профільний комітет, щоб підготувати цей законопроект до другого читання, пропонує виносити на розгляд окремі абзаци законопроекту (таких 63) і голосувати їх. За попередніми підрахунками, така процедура триватиме 21 год.