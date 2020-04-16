Рада приняла законопроект о противодействии поправочному спаму нардепов

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Законопроект о противодействии злоупотреблениям народных депутатов во время законодательной процедуры (№ 1043) сегодня на внеочередном заседании приняла Верховная Рада. Такое решение в целом поддержали 242 парламентариев.

Накануне голосования фракции достигли консенсуса по этому нормативному акта. Речь идет о том, что норма об изменении регламента Рады будет действовать на протяжении трех месяцев. В то же время, позже спикер парламента Дмитрий Разумков уточнил позицию, с которой обращались главы фракций и групп по этому законопроекту. По его словам, он будет действовать во время карантина и еще в течение 30 дней. Вместе с тем, в ходе выступлений ряд представителей оппозиционных фракций заявили, что не поддержат этот законопроект, поскольку «под шумок благих намерений с целью принятия „антиколомойского“ закона» происходит сворачивание демократии в ВР.

Поскольку сейчас, мы знаем, что «Европейская солидарность» заявила, что не будет голосовать за этот закон. «Голос» за такое сейчас не будет голосовать. Надеюсь, что группы также не будут голосовать. Мы, «Батькивщина», точно за такое не проголосуем. Мы будем следить за кнопкодавством. Помните, что это уголовное преступление, — заявил нардеп от «Батькивщины».

Этот законопроект реформирует процедуру отмены принятых Радой проектов закона, постановлений или других актов в целом. Согласно действующему регламенту, каждый нардеп, пользуясь «индивидуальной» инициативой, мог зарегистрировать проект постановления об отмене определенного решения ВР, что позволяло парламентариям заниматься законодательным спамом с целью затягивания времени. Напомним, что каждое зарегистрированное постановление должно в срочном порядке пройти регламентный комитет Рады и на пленарном заседании набрать 226 голосов депутатов. Однако найти такую поддержку в сессионном зале собрать практически не удавалось (но, это и не было целью регистрации таких постановлений).

В свою очередь, законопроект № 1043 вводит необходимость инициативы не менее 150 депутатов для регистрации проекта постановления об отмене решения парламента. Кроме этого, обсуждения поправки с последующим голосованием за нее проводится только по процедурным решениям ВР.

В таком же порядке предлагается ставить вопрос о рассмотрении предложения, поправки к соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении.

Отметим, что внесение изменений в регламент ВР было залогом возможности оперативного голосования во втором чтении за банковский законопроект. Напомним, в так называемый «антиколомойский» проекта закона № 2571-д нардепы подали свыше 16,5 тыс. поправок, многие из которых противоречат друг другу. Поэтому профильный комитет, чтобы подготовить этот законопроект ко второму чтению, предлагает выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать за каждый из них. По предварительным подсчетам, такая процедура продлится 21 час.