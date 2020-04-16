Омбудсмен Денісова назвала ключову проблему правосуддя в Україні. Фото: 5 канал

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Людмила Денісова, уповноважена Верховної Ради України з прав людини, назвала дефіцит суддів у судах ключовою проблемою правосуддя на сьогодні.

В Україні система правосуддя не є ідеально врегульованою та не забезпечує дотримання основних прав учасників на всіх стадіях кримінального, цивільного та адміністративного процесів, а також на стадії виконання судових рішень. Це підтверджується наявністю 4 тис. 69 звернень громадян. У 2019 році омбудсмен отримала 6 тис. 399 повідомлень від громадян, офіційних представників та адвокатів щодо порушення процесуальних прав. Про це йдеться у доповіді Денисової, повідомляє «Судова влада України».

Денісова наголосила на істотних недоліках у функціонуванні правосуддя. Чиновник додала, що про це свідчить також значна кількість звернень суддів щодо незабезпеченості приміщень судів, наявність значної кількості вакантних посад або взагалі відсутність суддів у судах, що призводить до порушення конституційного права кожного на судовий захист.

Зазначається, що за минулий рік надійшло 1 тис. 122 повідомлення про порушення прав учасників кримінального процесу на стадії судового розгляду, зокрема щодо порушення розумних строків судового розгляду справ. Більшість звернень стосуються справ, які тягнуться роками. Повідомлення також стосувалися ситуацій, коли в місцевому суді не призначені судді або вони не здійснюють повноважень з поважних причин. Таким чином справи не розглядаються місяцями, а то й роками.

Денісова відзначила, що про проблему щодо дотримання розумних строків розгляду справ, які безпосередньо залежать від наявності суддів у суді, зазначали у своїх листах судді Олександрійського районного суду Кіровоградської області та Балаклійського районного суду Харківської області.

Станом на 1 листопада 2019 року 249 загальних місцевих судів мають від 25 до 49% вакантних посад суддів, а 135 загальних місцевих судів — від 50 до 75%. Окрім того, у шести районних судах різних областей України всі наявні за штатом посади суддів є вакантними, тобто фактично правосуддя не здійснюється. Через це на інших суддів здійснюється сильне навантаження, що призводить до затягування справ.

Водночас на порушення прав, гарантованих ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, через надмірно тривалий судовий розгляд кримінальних проваджень у 2019 році надійшло 323 скарги. Під час розгляду зазначених звернень Уповноваженим надсилались запити до судів загальної юрисдикції для з’ясування причин тривалості судових проваджень. Однією з головних причин, знову наголошено у доповіді, залишається викладений вище дефіцит суддів і значне навантаження, у зв’язку із чим судові засідання призначаються з періодичністю 2−3 на місяць, а їх відкладення пов’язані з неприбуттям прокурора, захисників, недоставлянням обвинувачених, яких тримають під вартою, — пише видання.





У своїй доповіді Денісова рекомендує вжити заходів щодо прискорення комплектування вакантних посад суддів у судах. Дані Вищої ради правосуддя свідчать, що дефіцит суддів в Україні становить понад 30%, а неукомплектованість судів та відсутність у деяких судах суддів взагалі наразі залишається одним з найважливіших викликів перед судовою системою.

Нагадаємо, що нардеп зі «Слуги народу» зареєструвала законопроект про реформу Конституційного суду. Галина Третьякова хоче перевезти Конституційний суд до Харкова, а всіх суддів відправляти у відпустку одночасно.