https://racurs.ua/ua/n210011-grafiky-vidkluchennya-svitla-cilodobovo-diyatymut-31-jovtnya-ukrenergo.html

Цілодобові обмеження електроенергії запровадили в Україні на 31 жовтня.

У п’ятницю графіки відключення світла діятимуть по всій Україні з 00.00 по 24.00. Графіки погодинних відключень застосовуватимуть в обсязі від 0,5 до 3 черг. Максимальний обсяг обмежень очікується з 16.00 до 18.00. Про це НЕК «Укренерго» повідомила у Facebook.

Також, у період з 00.00 по 24:00 завтрашньої доби, діятимуть графіки обмеження потужності для промислових підприємств.

Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, — зазначили в компанії.

Енергетики зазначили, що причиною застосування графіків стали сьогоднішня російська атака на енергетичну інфраструктуру України.

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни атакували низку ТЕС у різних регіонах України, серйозно пошкодивши обладнання. Це була третя масована атака на теплоелектростанції ДТЕК за жовтень.

Наразі в усіх українських областях запроваджені графіки погодинних відключень, які діятимуть до 22.00. Обсяг обмежень складає від однієї до трьох черг.