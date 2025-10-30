В Україні поновили відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210002-v-usih-regionah-ukrayiny-ponovluutsya-vidkluchennya-elektroenergiyi-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

З 15.00 до 22.00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, — зазначили у компанії. — Обсяг обмежень — від 1 до 2 черг.

Причиною застосування обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, яку рашисти здійснили в ніч на сьогодні, 30 жовтня.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у «Укренерго».

Нагадаємо, після сьогоднішньої нічної атаки в Україні були запроваджені спочатку аварійні, а згодом планові відключення електроенергії. Згодом «Укренерго» повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України, проте з імовірністю їх повернення упродовж доби.