Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Украине возобновили отключение электроэнергии, фото:

Во всех регионах Украины возобновляются отключения электроэнергии — Укрэнерго

30 окт 2025, 15:30
999

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».

З 15.00 до 22.00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, — зазначили у компанії. — Обсяг обмежень — від 1 до 2 черг.

Причиною застосування обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, яку рашисти здійснили в ніч на сьогодні, 30 жовтня.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у «Укренерго».

Нагадаємо, після сьогоднішньої нічної атаки в Україні були запроваджені спочатку аварійні, а згодом планові відключення електроенергії. Згодом «Укренерго» повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України, проте з імовірністю їх повернення упродовж доби.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров