Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине возобновили отключение электроэнергии, фото:
Во всех регионах Украины возобновляются отключения электроэнергии — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n210002-vo-vseh-regionah-ukrainy-vozobnovlyautsya-otklucheniya-elektroenergii-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні через складну ситуацію в енергосистемі в усіх регіонах вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 30 жовтня, вдень повідомила прес-служба «Укренерго».
З 15.00 до 22.00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень, — зазначили у компанії. — Обсяг обмежень — від 1 до 2 черг.
Причиною застосування обмежень є наслідки масованої ракетно-дронової атаки на енергооб'єкти, яку рашисти здійснили в ніч на сьогодні, 30 жовтня.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у «Укренерго».
Нагадаємо, після сьогоднішньої нічної атаки в Україні були запроваджені спочатку аварійні, а згодом планові відключення електроенергії. Згодом «Укренерго» повідомило про скасування погодинних відключень на всій території України, проте з імовірністю їх повернення упродовж доби.