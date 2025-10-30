В Украине отменены графики отключений электроэнергии, фото:

Ракурс

Погодинні відключення електроенергії наразі скасовані на всій території України. Однак, є імовірність їх повернення упродовж доби.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Також в окремих регіонах до 19.00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що рашисти сьогодні, 30 жовтня, здійснили вже третю з початку місяця масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти України.

На ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація, — розповіли у компанії.

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 29 жовтня.