В Україні скасовані графіки відключень електроенергії, фото:

Графіки відключень скасовані по всій Україні — Укренерго

30 жов 2025, 10:48
999

Погодинні відключення електроенергії наразі скасовані на всій території України. Однак, є імовірність їх повернення упродовж доби.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Також в окремих регіонах до 19.00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Зазначається, що рашисти сьогодні, 30 жовтня, здійснили вже третю з початку місяця масовану ракетно-дронову атаку на енергооб'єкти України.

На ранок є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях. Зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та Запоріжжі. Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація, — розповіли у компанії.

Споживання електроенергії залишається високим. Станом на 6.00 сьогоднішнього дня, воно було таким же, як в цей час попереднього дня — у середу, 29 жовтня.

Необхідність в ощадливому енергоспоживанні сьогодні зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 14.00 до 22.00, — наголошують в «Укренерго».

Джерело: Ракурс


