https://racurs.ua/n211024-grafiki-otklucheniy-23-dekabrya-budut-primenyat-v-bolshinstve-regionov-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 23 грудня, у більшості регіонів застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

В Укренерго зазначають, що рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам: