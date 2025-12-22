Новости
Ракурс
В Украине продолжают применять графики отключений электроэнергии, фото:

Графики отключений 23 декабря будут применять в большинстве регионов — Укрэнерго

22 дек 2025, 19:14
В Україні завтра, 23 грудня, у більшості регіонів застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.

Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.

В Укренерго зазначають, що рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам:

  • станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 22 грудня, він був таким же, як в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 19 грудня;
  • вчора, 21 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 14 грудня. Причина — застосування меншого обсягу заходів обмеження.

Источник: Ракурс


