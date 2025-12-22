Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжують застосовувати графіки відключень електроенергії, фото:
Графіки відключень 23 грудня застосовуватимуть у більшості регіонів — Укренергоhttps://racurs.ua/ua/n211024-grafiky-vidkluchen-23-grudnya-zastosovuvatymut-u-bilshosti-regioniv-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні завтра, 23 грудня, у більшості регіонів застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження заходів обмеження — наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — наголошують у компанії.
Українців закликають споживати електроенергію ощадливо, коли вона з’являється за графіком.
В Укренерго зазначають, що рівень споживання електроенергії відповідає сезонним показникам:
- станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 22 грудня, він був таким же, як в цей час попереднього робочого дня — у п’ятницю, 19 грудня;
- вчора, 21 грудня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 2,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 14 грудня. Причина — застосування меншого обсягу заходів обмеження.