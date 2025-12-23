Эстония выделила 2 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Фото:

Естонія виділить 2 млн євро допомоги Україні.

У вівторок, 23 грудня, естонський уряд оголосив про додаткову фінансову підтримку, яку повинні спрямувати на відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури та посилення надійності електропостачання. Про це повідомило міністерство клімату Естонії.

Зазначається, що з початку повномасштабної війни росіяни понад тисячу разів цілеспрямовано атакували українську енергосистему. Ворог знищує електростанції, підстанції та газові об'єкти. Тому гроші також спрямують на закупівлю запчастин, генераторів та палива, а також на аварійно-ремонтні роботи.

Для України енергетика — це не просто економічний сектор, а питання виживання. Кожна відновлена ​​підстанція, кожен працюючий генератор означають теплий будинок, лікарню, що працює, та функціонуюче суспільство. Підтримка Естонії допомагає Україні впоратися з потенційними викликами майбутньої зими, — заявив міністр енергетики та довкілля Андрес Сутт.

Як відомо, Ukraine Energy Support Fund був створений Єврокомісією спільно з Міністерством енергетики України для мінімізації наслідків атак РФ на критичну інфраструктуру. До фонду вже внесли 1,44 млрд євро.

Нагадаємо, вночі та зранку 23 грудня росіяни атакували Україну понад 600 дронами і 38 ракетами. Передусім окупанти били по енергетиці — у більш ніж 10 областях фіксувалися знеструмлення. Крім того, через атаку українські атомні електростанції вимушено знизили генерацію електроенергії.