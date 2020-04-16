Омбудсмен Денисова назвала ключевую проблему правосудия в Украине. Фото: 5 канал

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Людмила Денисова, уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, назвала дефицит судей в судах ключевой проблемой правосудия на сегодня.

В Украине система правосудия не является идеально урегулированной и не обеспечивает соблюдение основных прав участников на всех стадиях уголовного, гражданского и административного процессов, а также на стадии исполнения судебных решений. Это подтверждается наличием 4 тыс. 69 обращений граждан. В 2019 году омбудсмен получила 6 тыс. 399 сообщений от граждан, официальных представителей и адвокатов о нарушении процессуальных прав. Об этом говорится в докладе Денисовой, сообщает «Судебная власть Украины».

Денисова отметила существенные недостатки в функционировании правосудия. Чиновник добавила, что об этом свидетельствует также значительное количество обращений судей о необеспеченности помещений судов, наличие значительного количества вакантных должностей или вообще отсутствие судей в судах, что приводит к нарушению конституционного права каждого на судебную защиту.

Отмечается, что за прошлый год поступило 1 тыс. 122 сообщения о нарушении прав участников уголовного процесса на стадии судебного разбирательства, в частности о нарушении разумных сроков судебного разбирательства дел. Большинство обращений касаются дел, которые тянутся годами. Сообщения также касались ситуаций, когда в местном суде не назначены судьи или они не осуществляют полномочий по уважительным причинам. Таким образом дела не рассматриваются месяцами, а то и годами.

Денисова отметила, что о проблеме соблюдения разумных сроков рассмотрения дел, которые напрямую зависят от наличия судей в суде, отмечали в своих письмах судьи Александрийского районного суда Кировоградской области и Балаклейского районного суда Харьковской области.

По состоянию на 1 ноября 2019 года 249 общих местных судов имеют от 25 до 49% вакантных должностей судей, а 135 общих местных судов — от 50 до 75%. Кроме того, в шести районных судах разных областей Украины все имеющиеся по штату должности судей вакантны, то есть фактически правосудие не осуществляется. За это на других судей осуществляется сильная нагрузка, что приводит к затягиванию дел.

Одновременно на нарушение прав, гарантированных ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, за чрезмерно длительное судебное разбирательство уголовных производств в 2019 году поступило 323 жалобы. Во время рассмотрения указанных обращений уполномоченным направлялись запросы в суды общей юрисдикции для выяснения причин продолжительности судебных производств. Одной из главных причин, вновь отмечается в докладе, остается изложенный выше дефицит судей и значительная нагрузка, в связи с чем судебные заседания назначаются с периодичностью 2−3 в месяц, а их отложения связаны с неприбытием прокурора, защитников, обвиняемых, которых содержат под стражей, — пишет издание.





В своем докладе Денисова рекомендует принять меры по ускорению комплектования вакантных должностей судей в судах. Данные Высшего совета правосудия свидетельствуют, что дефицит судей в Украине составляет более 30%, а неукомплектованность судов и отсутствие в некоторых судах судей вообще сейчас остается одним из важнейших вызовов перед судебной системой.

Напомним, что нардеп из «Слуги народа» зарегистрировала законопроект о реформе Конституционного суда. Галина Третьякова хочет перевезти Конституционный суд в Харьков, а всех судей отправлять в отпуск одновременно.