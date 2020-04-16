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Погода в Украине. Фото: КМ

Погода в Украине на 17 апреля: на всей территории страны будет тепло и без осадков

16 апр 2020, 18:50
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Погода в Украине 17 апреля будет теплой, осадков не ожидается. Ночная температура не опустится ниже 3° тепла, днем воздух в некоторых регионах прогреется до 21° тепла. Ветер преимущественно северо-западный 7−12 м/с. На всей территории Украины ожидается переменная облачность.

В западных областях дневная температура составит 14−18° тепла, на Закарпатье столбик термометра днем поднимется до 19−21° тепла. Ночная температура будет варьироваться от 3° до 6° тепла, сообщает Гидрометцентр.

Погода в Украине на 17 аперля. Карта: Гидрометцентр

На юге страны днем будет по-весеннему тепло. Днем воздух прогреется до 17−21° тепла. Ночью температура снизится до 6−9° тепла.

На севере будет немного холоднее. Дневная температура составит 10−13° тепла. Ночью воздух остынет до 3−5° тепла.

В центре днем столбик термометра поднимется до 12−17° тепла. Ночью температура воздуха опустится до 4−7° тепла.

На востоке дневная температура составит 13−17° тепла. Ночью воздух остынет до 5−7° тепла.

В Киеве днем температура воздуха поднимется до 12−14° тепла. Ночью ожидается снижение температуры до 4−6° тепла.



Геомагнитная активность. Скриншот: Gismeteo

Геомагнитная активность в Украине 17 апреля прогнозируется относительно спокойная. Лишь ночью возможны небольшие возмущения.

Источник: Ракурс


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