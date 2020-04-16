Коронавирус в Украине: новые летальные случаи зарегистрированы во Львове и Ивано-Франковске

В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус унес жизнь уже восьмого человека на Львовщине.

В областной инфекционной больнице скончался 67-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что положительный тест на коронавирус у него был получен 11 апреля. У умершего были сопутствующие заболевания, в частности сахарный диабет. 8 апреля его госпитализировали в Новояворовскую райбольницу, впоследствии — перевели во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу.

Еще один смертельный случай обнаружен в Ивано-Франковске. Там от коронавируса умерла 74-летняя врач-педиатр городской детской поликлиники. Об этом санитарный врач Ивано-Франковской области Руслан Савчук сообщил во время брифинга в Ивано-Франковской облгосадминистрации.

Эта женщина умерла еще 9 апреля, однако коронавирусную болезнь COVID-19 у нее подтвердили лишь 16 апреля. По словам Савчука, друге случаи инфицирования в этой поликлинике не зафиксированы. Всего в области коронавирус обнаружили уже у 84 медиков.

По информации Telegram-канала Coronavirusalarm, по состоянию на 15.00 в Украине зафиксированы еще восемь случаев инфицирования в Запорожской области (из них трое среди военных), пять случаев в Черкасской области, три — в Сумской, один — в Ровенской. Кроме того, в Ивано-Франковской области коронавирус обнаружили у ребенка и трех священников.

Напомним, в Киеве из-за коронавируса могут закрыть Ионинский монастырь.