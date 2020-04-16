Коронавірус в Україні: нові летальні випадки зареєстровані у Львові та Івано-Франківську

В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n136874-koronavirus-v-ukrayini-novi-letalni-vypadky-zareiestrovani-u-lvovi-ta-ivano-frankivsku.html

Ракурс

Коронавірус забрав життя вже восьмої людини на Львівщині.

У Львівській обласній інфекційній лікарні помер 67-річний чоловік. Про це повідомляє прес-служба Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що позитивний тест на коронавірус у нього було отримано 11 квітня. У померлого були супутні захворювання, зокрема цукровий діабет. 8 квітня його госпіталізували до Новояворівської райлікарні, згодом — перевели до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні.

Ще один смертельний випадок виявлено у Івано-Франківську. Там від коронавірусу померла 74-річна лікар-педіатр міської дитячої поліклініки. Про це санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук повідомив під час брифінгу в Івано-Франківській облдержадміністрації.

Ця жінка померла ще 9 квітня, проте коронавірусну хворобу COVID-19 у неї підтвердили лише 16 квітня. За словами Савчука, інших випадків інфікування у цій поліклініці не зафіксовано. Загалом в області коронавірус виявили вже у 84 медиків.

За інформацією Telegram-каналу Coronavirusalarm, станом на 15.00 в Україні зафіксовано ще вісім випадків інфікування у Запорізькій області (з них троє серед військових), п’ять випадків у Черкаській області, три — у Сумській, один — у Рівненській. Крім того, у Івано-Франківській області коронавірус виявили у дитини та трьох священників.

Нагадаємо, у Києві через коронавірус можуть закрити Іонинський монастир.