Карантин в Україні. Фото: Ракурс

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Карантин в Україні на Великдень посилили низка міст.

Обмеження стосуються заборони виходити з дому чи виїздити з міста, відвідувати кладовища. Відповідні рішення приймають штаби з ліквідації надзвичайної ситуації або місцева влада.

Київ

З 16 квітня до 20 квітня вирішено посилити контроль на блокпостах на в’їздах до столиці. Міська влада вирішила ввести температурний скринінг для водіївта пасажирів, які прямуватимуть до Києва. Перевірки стосуються автобусів, вантажного та легкового транспорту. Якщо у людини виявлять підвищену температуру тіла, її відправлять на самоізоляцію або госпіталізують.

Комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення про перенесення поминальних днів. Всі кладовища столиці закриють у перший тиждень після Великодня. Виявилося, що вшанування померлих перенесли на 6 червня

На Київщині влада просить громадян обмежити пересування і перебування в громадських місцях у період вихідних та великодніх святкових днів з 13.00 18 квітня до 06.00 21 квітня.

Дніпро

У Дніпропетровській області з 13.00 18 квітня до 6.00 20 квітня також посилять карантинні заходи. Міська влада закликала священиків не проводити богослужіння на Великдень, а в ОДА попросили жителів області у цей період не покидати власні домівки й відмовитися від поїздок.

Львів

Мерія та Рада церков міста просить львів’ян також утриматись від відвідин кладовищ у період карантину. В області не ввели суворого обмеження щодо пересування, хоча й просять жителів регіону святкувати Великдень вдома.

Одеса

Міська влада не приймала надто суворих обмежень — на Великдень зміниться графік курсування транспорту: він їздитиме лише до 22.00 і наступного дня виходитиме на рейс з 6.00. Храми в місті не зачиняють, але просять вірян дотримуватися дистанції під час освячування паски. В церквах дозволяють перебувати не більше 10 представникам духовенства, усі повинні бути у масках або респіраторах.

Запоріжжя

Обласний центр на Великдень заривають на в’їзд та виїзд, місто є карантинною зоною. Те ж саме стосується Мелітополя, Бердянська та Енергодара. Проїзд у карантинних зонах дозволяється лише для медичного транспорту та тих, хто постачає необхідні товари чи матеріали.

Чернівці

На Буковині діятиме особливий карантинний режим, який триватиме з 13.00 18 квітня та закінчиться о 6.00 21 квітня. В області людям заборонено виходити на вулицю, а продуктові магазини не працюватимуть. Автозаправні станції обслуговуватимуть лише спеціальні категорії водіїв. Крім того, посилено обмеження пересування та перебування людей у громадських місцях.

Суми

Обласна держадміністрація рекомендувала головам РДА, міським головам, головам ОТГ розглянути питання щодо обмеження пересування громадян цими вихідними. Йдеться про обмеження виходити на вулицю з 13.00 суботи і до 6.00 вівторка.

Тернопіль

У місті теж посилили карантин. Місцева влада там заборонила відвідувати кладовища, не працюватимуть пункти прийому вторинної сировини, вуличні автомати, окрім автоматів з питною водою, банкоматів, терміналів та платіжних кіосків.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що кількість хворих може значно збільшитися, якщо багато українців підуть у церкви та храми на Великдень.