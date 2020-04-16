Останній дзвоник в Україні пропонують скасувати. Фото: ТСН

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Останній дзвоник в Україні та випускні вечори можуть цьогоріч не відбутися через пандемію коронавірусу.

Скасувати шкільні свята в школах рекомендують в уряді. Табелі учням пропонують передати електронною поштою. Про це йдеться у листі Міністерстві освіти і науки України керівникам департаментів освіти обласних держадміністрацій і КМДА, який опублікований на веб-сторінці відомства.

Із метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масових заходів із залученням учасників освітнього процесу, зокрема останніх дзвоників та випускних вечорів, — йдеться у документі.

Школам радять провести підсумкові атестації в онлайн-режимі. У документі йдеться про те, що оформлення свідоцтв про здобуття базової середньої освіти, свідоцтв досягнень та табелів навчальних досягнень учнів має бути завершено не пізніше 15 червня 2020 року.

У міністерстві радять школам видавати учням 1−8 та 10 класів табелі та інші відповідні документи через електронну скриньку. Вручити оригінали документів пропонують у вересні.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я запустить спецкурси з точних наук в онлайні для дітей медиків, які задіяні у боротьбі з коронавірусною хворобою.