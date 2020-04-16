«Шведський стіл» у Туреччині відмінили. Фото: proturizm.club

https://racurs.ua/ua/n136879-u-turechchyni-cherez-pandemiu-covid-19-goteli-skasovuut-shvedski-stoly.html

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Пандемія коронавірусу сильно вдарила по туристичній сфері. У Туреччині вже змінюють систему харчування в готелях.

Популярний у турецьких готелях «шведський стіл» замінять на a la carte. Тепер туристи зможуть поїсти в готелі, зробивши замовлення за меню. Від «шведських столів» вирішили відмовитися. Про це заявив голова Інституту світового туристичного форуму Булут Баджи в коментарі інформаційному агентству «Анадолу».

Шведські столи, коли десятки чи навіть сотні туристів вишиковуються в черги та набирають їжу на стійках зі стравами, втратять свою привабливість, — заявив він.





Відтепер перевага надаватиметься системі харчування a la carte, що передбачає замовлення за меню. Баджи вважає, що зміни в системі харчування матимуть позитивні результати, оскільки кількість відходів від їжі зменшиться і це дозволить заощадити кошти та ресурс.

Нагадаємо, днями у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили, що пандемія коронавірусу, а також швидкість поширення COVID-19 у світі, ще не досягла свого піку.