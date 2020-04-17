Ноивй дудл від Гугл, фото — Google

https://racurs.ua/ua/n136889-gugl-u-novomu-doodle-podyakuvav-vchytelyam-i-nyanyam-za-robotu-pid-chas-pandemiyi-covid-19-foto.html

Ракурс

Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), присвячений пандемії коронавірусу у світі. У ньому пошуковий гігант 17 квітня подякував вчителям, вихователям і няням за роботу під час пандемії коронавірусу.

На тлі пандемії коронавірусу Google представив новий дудл з колекції, яка висловлює подяку тим людям, хто знаходиться на передовій і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.

Вже за традицією перша буква «G» в логотипі компанії посилає серце вчителю, на якого дотепно перетворилася буква «е». Серце — своєрідна подяка всім вчителям, які продовжують працювати під час пандемії.

Цей дудл доступний не в усіх регіонах світу. Користувачі з Азії (крім Казахстану, Японії, Індії, Пакистану, Таїланду, В'єтнаму і Індонезії), з Африки (крім північної частини материка) і з деяких країн Європи не зможуть побачити його в браузері.

Новий дудл вже десятий із серії Doodles. Раніше Google також дякував двірникам, працівникам сільського господарства, продуктових магазинів, екстрених служб, комунальних служб, лікарям, медсестрам, вченим, працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам, дослідникам. У деякі дні дудли виходили в образі працівників різних професій одночасно. Наприклад, дудл, присвячений працівникам екстрених служб, включав і пожежних, і поліцейських.