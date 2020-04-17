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Ракурс
Ноивй дудл від Гугл, фото — Google

Гугл у новому doodle подякував вчителям і няням за роботу під час пандемії COVID-19 (ФОТО)

17 кві 2020, 10:24
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Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), присвячений пандемії коронавірусу у світі. У ньому пошуковий гігант 17 квітня подякував вчителям, вихователям і няням за роботу під час пандемії коронавірусу.

На тлі пандемії коронавірусу Google представив новий дудл з колекції, яка висловлює подяку тим людям, хто знаходиться на передовій і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.

Вже за традицією перша буква «G» в логотипі компанії посилає серце вчителю, на якого дотепно перетворилася буква «е». Серце — своєрідна подяка всім вчителям, які продовжують працювати під час пандемії.

Цей дудл доступний не в усіх регіонах світу. Користувачі з Азії (крім Казахстану, Японії, Індії, Пакистану, Таїланду, В'єтнаму і Індонезії), з Африки (крім північної частини материка) і з деяких країн Європи не зможуть побачити його в браузері.

Новий дудл Гугл

Новий дудл вже десятий із серії Doodles. Раніше Google також дякував двірникам, працівникам сільського господарства, продуктових магазинів, екстрених служб, комунальних служб, лікарям, медсестрам, вченим, працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам, дослідникам. У деякі дні дудли виходили в образі працівників різних професій одночасно. Наприклад, дудл, присвячений працівникам екстрених служб, включав і пожежних, і поліцейських.


Всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою, дякує компанія Google. Оскільки COVID-19 продовжує впливати на спільноту по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати одне одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них, — йшлося в повідомленні компанії.

Джерело: Ракурс


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