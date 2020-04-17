Гугл у новому doodle подякував вчителям і няням за роботу під час пандемії COVID-19 (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n136889-gugl-u-novomu-doodle-podyakuvav-vchytelyam-i-nyanyam-za-robotu-pid-chas-pandemiyi-covid-19-foto.htmlРакурс
Google (Гугл) випустив новий doodle (дудл), присвячений пандемії коронавірусу у світі. У ньому пошуковий гігант 17 квітня подякував вчителям, вихователям і няням за роботу під час пандемії коронавірусу.
На тлі пандемії коронавірусу Google представив новий дудл з колекції, яка висловлює подяку тим людям, хто знаходиться на передовій і в зоні ризику ураження під час боротьби з COVID-19.
Вже за традицією перша буква «G» в логотипі компанії посилає серце вчителю, на якого дотепно перетворилася буква «е». Серце — своєрідна подяка всім вчителям, які продовжують працювати під час пандемії.
Цей дудл доступний не в усіх регіонах світу. Користувачі з Азії (крім Казахстану, Японії, Індії, Пакистану, Таїланду, В'єтнаму і Індонезії), з Африки (крім північної частини материка) і з деяких країн Європи не зможуть побачити його в браузері.
Новий дудл вже десятий із серії Doodles. Раніше Google також дякував двірникам, працівникам сільського господарства, продуктових магазинів, екстрених служб, комунальних служб, лікарям, медсестрам, вченим, працівникам служб доставки, пакувальникам і кур'єрам, дослідникам. У деякі дні дудли виходили в образі працівників різних професій одночасно. Наприклад, дудл, присвячений працівникам екстрених служб, включав і пожежних, і поліцейських.
Всім, хто допомагає боротися з коронавірусною хворобою, дякує компанія Google. Оскільки COVID-19 продовжує впливати на спільноту по всьому світу, люди об'єднуються, щоб допомагати одне одному зараз більше, ніж будь-коли. Ми запускаємо серію Doodle, щоб дізнатися і вшанувати багатьох з них, — йшлося в повідомленні компанії.